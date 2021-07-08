В Одесі обвалився фасад однієї з будівель, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n157142-obval-fasadu-budivli-led-ne-zabrav-jyttya-pishohodiv-v-odesi-video.html

Ракурс

В Одесі двоє пішоходів ледь не загинули в результаті обвалу фасаду будівлі, розташованої на перетині вулиць Велика Арнаутська і Канатна.

Відеозапис інциденту сьогодні, 8 липня, опублікував один із місцевих Telgram-каналів.

На відео, знятому відеореєстратором одно з автомобілів, можна побачити, що в момент падіння уламків фасаду в цьому місці проходили дві жінки, які дивом не постраждали.

На вулицю без каски виходити вже небезпечно, — наголошується у підписі до відео.

Коли саме стався цей інцидент, не уточнюється.

Нагадаємо, це не перший такий випадок в Одесі за останній час. 6 липня в місті за день сталися два обвали будинків. В результаті одно з цих інцидентів загинула жінка, на яку обвалилася стеля квартири.