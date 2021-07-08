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В Одесі обвалився фасад однієї з будівель, скріншот відео
Обвал фасаду будівлі ледь не забрав життя пішоходів в Одесі (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n157142-obval-fasadu-budivli-led-ne-zabrav-jyttya-pishohodiv-v-odesi-video.htmlРакурс
В Одесі двоє пішоходів ледь не загинули в результаті обвалу фасаду будівлі, розташованої на перетині вулиць Велика Арнаутська і Канатна.
Відеозапис інциденту сьогодні, 8 липня, опублікував один із місцевих Telgram-каналів.
На відео, знятому відеореєстратором одно з автомобілів, можна побачити, що в момент падіння уламків фасаду в цьому місці проходили дві жінки, які дивом не постраждали.
На вулицю без каски виходити вже небезпечно, — наголошується у підписі до відео.
Коли саме стався цей інцидент, не уточнюється.
Нагадаємо, це не перший такий випадок в Одесі за останній час. 6 липня в місті за день сталися два обвали будинків. В результаті одно з цих інцидентів загинула жінка, на яку обвалилася стеля квартири.
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