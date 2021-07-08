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В Одессе обвалился фасад одного из зданий, скриншот видео

Обвал фасада здания едва не унес жизни пешеходов в Одессе (ВИДЕО)

8 июл 2021, 12:04
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В Одессе двое пешеходов едва не погибли в результате обвала фасада здания, расположенного на пересечении улиц Большая Арнаутская и Канатная.

Видеозапись инцидента сегодня, 8 июля, опубликовал один из местных Telgram-каналов.

На видео, снятом видеорегистратором одно из автомобилей, можно увидеть, что в момент падения обломков фасада в этом месте проходили две женщины, которые чудом не пострадали.

На улицу без каски выходить уже опасно, — отмечается в подписи к видео.

Когда именно произошел этот инцидент, не уточняется.

Напомним, это не первый подобный случай в Одессе за последнее время. 6 июля в городе за день произошли два обвала домов. В результате одно из этих инцидентов погибла женщина, на которую обрушился потолок квартиры.


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