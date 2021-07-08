В Одессе обвалился фасад одного из зданий, скриншот видео

https://racurs.ua/n157142-obval-fasada-zdaniya-edva-ne-unes-jizni-peshehodov-v-odesse-video.html

Ракурс

В Одессе двое пешеходов едва не погибли в результате обвала фасада здания, расположенного на пересечении улиц Большая Арнаутская и Канатная.

Видеозапись инцидента сегодня, 8 июля, опубликовал один из местных Telgram-каналов.

На видео, снятом видеорегистратором одно из автомобилей, можно увидеть, что в момент падения обломков фасада в этом месте проходили две женщины, которые чудом не пострадали.

На улицу без каски выходить уже опасно, — отмечается в подписи к видео.

Когда именно произошел этот инцидент, не уточняется.

Напомним, это не первый подобный случай в Одессе за последнее время. 6 июля в городе за день произошли два обвала домов. В результате одно из этих инцидентов погибла женщина, на которую обрушился потолок квартиры.