Ким Чен Ын. Фото: Bloomberg

https://racurs.ua/n157141-pohudel-na-20-kg-kim-chen-yn-poyavilsya-na-ludyah-posle-sluhov-o-ego-zdorove.html

Ракурс

Ким Чен Ын, лидер Северной Кореи, внезапно похудел, что спровоцировало слухи о его проблемах со здоровьем.

Южнокорейские власти рассказали, что похудение главы страны не связано с его здоровьем. Об этом сообщает Bloomberg.

Депутат Ким Бен Ки отметил, что Ким Чен Ын потерял от 10 до 20 килограммов за последнее время. По словам политика, Ким Чен Ын продолжает посещать крупные государственные мероприятия Северной Кореи, и не жалуется на здоровье.

Как известно, в начале июня Ким Чен Ын впервые за месяц появился на публике, проведя заседание Политбюро восьмого Центрального комитета Трудовой партии. Тогда СМИ отмечали, что на фотографиях северокорейский лидер выглядит заметно похудевшим — Ким Чен Ын плотнее, чем обычно, затянул ремешок наручных часов.

Еще в прошлом году Национальная разведка Южной Кореи сообщала о том, что Ким весит 140 кг и набирал в среднем 6−7 кг в год с момента прихода к власти в конце 2011 года. Пока неясно, чем спровоцированы такие изменения во внешности Ким Чен Ына — являются ли они следствием болезни или это сознательное желание похудеть. Один из аналитиков предполагает, что Ким Чен Ын мог похудеть, чтобы улучшить свой имидж внутри КНДР.

Напомним, ранее мы сообщали, что жена главы КНДР Ким Чен Ына появилась на публике впервые за год. Жена северокорейского лидера Ли Соль Чжу появилась с ним на концерте в честь Дня звезды (дня рождения Ким Чен Ира). Мероприятие прошло в художественном театре «Мансудэ» в Пхеньяне.

Источник: Bloomberg