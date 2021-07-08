Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Вандал на Львовщине. Фото: пресс-служба полиции

60 могил сечевых стрельцов разгромили на Львовщине (ФОТО)

8 июл 2021, 11:30
999

Могилы сечевых стрельцов разгромил 20-летний юноша на Львовщине — он уничтожил около 60 памятников и крестов.

Парню грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет за осквернение могилы борцов за независимость Украины. Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовщины.

Вандал на Львовщине. Фото: пресс-служба полицииВ полиции рассказывают, что 8 июля, около 5.30 утра, на оперативную линию позвонил житель Стрыя, и сообщил, что на территории кладбища, расположенного на улице Нижанковского, неизвестный мужчина повалил несколько крестов и повредил памятники.

Вандал на Львовщине. Фото: пресс-служба полицииНа вызов выехал полицейский патруль Стрыйского районного управления полиции. При обследовании территории кладбища правоохранители заметили молодого парня, который пытался разрушить один из крестов на месте захоронения сечевых стрельцов. Увидев полицейских он пытался убежать, но правоохранители догнали его и задержали.

Вандал на Львовщине. Фото: пресс-служба полицииЗлоумышленником оказался 20-летний житель Стрыя. Как предварительно установили правоохранители, в общем он повредил 59 надгробных крестов и памятников. По факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 297 (Осквернение или разрушение могилы борцов за независимость Украины) Уголовного кодекса Украины.

Вандал на Львовщине. Фото: пресс-служба полицииНапомним, ранее мы сообщали, что памятник Тарасу Шевченко осквернили вандалы в Копенгагене. Инцидент произошел накануне футбольного матча Дания-Россия. Неизвестные раскрасили скульптуру в цвета российского флага.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров