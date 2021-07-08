Вандал на Львовщине. Фото: пресс-служба полиции

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Могилы сечевых стрельцов разгромил 20-летний юноша на Львовщине — он уничтожил около 60 памятников и крестов.

Парню грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет за осквернение могилы борцов за независимость Украины. Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовщины.

В полиции рассказывают, что 8 июля, около 5.30 утра, на оперативную линию позвонил житель Стрыя, и сообщил, что на территории кладбища, расположенного на улице Нижанковского, неизвестный мужчина повалил несколько крестов и повредил памятники.

На вызов выехал полицейский патруль Стрыйского районного управления полиции. При обследовании территории кладбища правоохранители заметили молодого парня, который пытался разрушить один из крестов на месте захоронения сечевых стрельцов. Увидев полицейских он пытался убежать, но правоохранители догнали его и задержали.

Злоумышленником оказался 20-летний житель Стрыя. Как предварительно установили правоохранители, в общем он повредил 59 надгробных крестов и памятников. По факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 297 (Осквернение или разрушение могилы борцов за независимость Украины) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее мы сообщали, что памятник Тарасу Шевченко осквернили вандалы в Копенгагене. Инцидент произошел накануне футбольного матча Дания-Россия. Неизвестные раскрасили скульптуру в цвета российского флага.