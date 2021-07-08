Вандал на Львівщині. Фото: прес-служба поліції

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Могили січових стрільців розгромив 20-річний юнак на Львівщині — він знищив близько 60 пам’ятників та хрестів.

Хлопцю загрожує позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років за осквернення могили борців за незалежність України. Про це повідомляє прес-служба поліції Львівщини.

У поліції розповідають, що 8 липня, близько 5.30 ранку, на оперативну лінію зателефонував житель Стрия, і повідомив, що на території кладовища, розташованого на вулиці Нижанківського, невідомий чоловік повалив кілька хрестів та пошкодив пам’ятники.

На виклик виїхав поліцейський патруль Стрийського районного управління поліції. Під час обстеження території цвинтаря правоохоронці помітили молодого хлопця, який намагався повалити один із хрестів на місці поховання січових стрільців. Побачивши поліцейських він намагався втекти, але правоохоронці наздогнали його та затримали.

Зловмисником виявився 20-річний житель Стрия. Як попередньо встановили правоохоронці, загалом чоловік пошкодив 59 намогильних хрестів та пам’ятників. За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 297 (Осквернення або руйнування могили борців за незалежність України) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що пам’ятник Тарасу Шевченку спаплюжили вандали в Копенгагені. Інцидент трапився напередодні футбольного матчу Данія-Росія. Невідомі розфарбували скульптуру в кольори російського прапора.