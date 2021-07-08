Схеми і міф - скасування пільги з ПДВ на продаж житла прокоментували в Мінфіні, фото — pixabay

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Податковий законопроект № 5600 скасовує звільнення від сплати ПДВ продажу житла на вторинному ринку. Ця схема, на думку урядовців, використовується в будівельній галузі для мінімізації сплати податків.

Схеми існують вже довгий час і їх намагається зруйнувати Кабмін в законопроекті № 5600. Міністр фінансів України Сергій Марченко прокоментував скандальний податковий закон, проголосований Радою 1 липня у першому читанні.

На своїй сторінці у Фейсбук міністр заявив, що норми цього законопроекту незначно вплинуть на вартість новозбудованого житла.

Ті, хто отримував надприбутки від перепродажу квартир, не сплачуючи при цьому податки, тепер змушені їх платити. Якщо врахувати, що різниця вартості 1 кв. м житла в різних районах міста Києва сягає майже 100 тис. грн (від 17 тис. грн до 110 тис. грн), то при однаковій собівартості будівництва податки не мають прямого впливу на вартість житла, яка зазвичай формується попитом на ринку, — вважає Марченко.

Крім того, норма закону № 5600 щодо скасування пільги з ПДВ на операції з постачання житла на вторинному ринку не стосується фізичних осіб, які продають або збираються продати житло на вторинному ринку, оскільки громадяни не є платниками цього податку.

Марченко вважає, що новація стосується посередників на будівельному ринку, які «отримують шалені прибутки», а до бюджету не сплачують ні ПДВ, ні податок на прибуток.

Раніше ріелтори припустили: ухвалення законопроекту призведе до того, що фізособи, які продаватимуть більше двох об'єктів нерухомості на рік, повинні будуть платити 18% ПДФО з кожної наступної угоди. Наразі ставка ПДВ в таких випадках становить 5%. Ріелтори також прогнозували зростання цін на нерухомість в Україні на 30−40%.

Парламент 1 липня ухвалив у першому читанні проект закону #5600. Раніше закон анонсували як «антиахметівський» через зростання ренти на видобуток руди. Але в документ підклали норми, які можуть вдарити і по неолігархічному бізнесу.

Крім ренти, акцизу у 3,2% на електроенергію, що згенерована зеленими електростанціями, підвищення ставки екологічного податку за викиди шкідливих речовин у воду, новації не стосується деолігархізації економіки.

Йдеться про нові податки на нерухомість, підвищення для операторів плати за користування радіочастотами, нові податки для фермерів і перенесення відповідальності сплати 5%-го акцизу з роздрібних торговців, як зараз, на виробників та імпортерів тютюнових виробів.

Крім того, у законі пропонується, що податкова зможе стягувати податкові борги з платників за рахунок його коштів у банку без звернення до суду. Штрафи пропонується нараховуватися без права оскарження, а оскаржити можна буде тільки після оплати.