Схемы и миф — отмену льготного НДС на продажу жилья прокомментировали в Минфине

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Налоговый законопроект № 5600 отменяет освобождение от уплаты НДС продажи жилья на вторичном рынке. Прежняя схема, по мнению Кабмина, используется в строительной отрасли для минимизации уплаты налогов.

Схемы существуют уже долгое время и их пытается разрушить Кабмин в законопроекте № 5600. Министр финансов Украины Сергей Марченко прокомментировал скандальный налоговый закон, проголосованный Радой 1 июня в первом чтении.

На своей странице в Фейсбук министр заявил, что нормы этого законопроекта незначительно повлияют на стоимость нового жилья.

Те, кто получал сверхприбыли от перепродажи квартир, не платя при этом налоги, теперь вынуждены их платить. Если учесть, что разница стоимости 1 кв. м жилья в разных районах города Киева достигает почти 100 тыс. грн (от 17 тыс. грн до 110 тыс. грн), то при одинаковой себестоимости строительства налоги не оказывают прямого влияния на стоимость жилья, которая обычно формируется спросом на рынке, — считает Марченко.

Кроме того, норма закона № 5600 об отмене льготы по НДС на операции по поставке жилья на вторичном рынке не касается физических лиц, продающих или тех, кто собирается продать жилье на вторичном рынке, поскольку граждане не являются плательщиками этого налога.

Марченко считает, что новация касается посредников на строительном рынке, которые «получают огромные доходы», а в бюджет не платят ни НДС, ни налог на прибыль.

Ранее риэлторы предположили: принятие законопроекта приведет к тому, что физлица, которые будут продавать более двух объектов недвижимости в год, должны будут платить 18% НДФЛ с каждой последующей сделки. Сейчас ставка НДС в таких случаях составляет 5%. Риэлторы также прогнозировали рост цен на недвижимость в Украине на 30−40%.

Парламента 1 июля принял в первом чтении проект закона № 5600. Ранее его анонсировали как «антиахметовский» из-за роста ренты на добычу руды. Но в документ подложили нормы, которые могут ударить и по неолигархическому бизнесу.

Кроме ренты, акциза в 3,2% на электроэнергию, сгенерированную зелеными электростанциями, повышения ставки экологического налога за выбросы вредных веществ в воду, новации не касаются деолигархизации экономики.

Речь идет о новых налогах на недвижимость, повышении для операторов платы за использование радиочастот, новых налогах для фермеров и переносе ответственности уплаты 5%-го акциза с розничных торговцев, как сейчас, на производителей и импортеров табачных изделий.

Кроме того, в законе предлагается, что налоговая сможет взимать налоговые долги с плательщиков за счет его средств в банке без обращения в суд. Штрафы предлагается начисляться без права обжалования, обжаловать наказание можно будет только после оплаты.