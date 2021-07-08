В мире продолжается эпидемия коронавируса

https://racurs.ua/n157138-mujchiny-tyajelee-boleut-covid-19-uchenye-nazvali-prichinu.html

Ракурс

Мужчины с большей вероятностью переносит коронавирус тяжелее и чаще от него умирают.

Международная группа ученых из США и Китая нашла этому объяснение — исследователи обнаружили метаболический путь, связанный с иммунными реакциями на COVID-19 именно у пациентов мужского пола. Об этом говорится в статье, опубликованной в Science Signaling.

Иммунный ответ организма регулируют метаболиты — вещества, образующиеся в клетках, тканях и органах живых организмов в процессе промежуточного обмена. Ученые исследовали, как отличается образование метаболитов у мужчин и женщин на фоне заболеваемости COVID-19.

В рамках исследования ученые проанализировали образцы крови, взятые у 22 женщин и 17 мужчин, госпитализированных с COVID-19 в больницу Йельского университета (США). Затем их сравнили с образцами от 20 здоровых медработников (они послужили контрольной группой). В результате удалось идентифицировать 17 метаболитов, которые имеют отношение к течению инфекции.

Исследование выявило тесную взаимосвязь между избытком кинуреновой кислоты (УК), а также высоким соотношением УК и кинуренина (промежуточного продукта биосинтеза никотиновой кислоты в организме человека) и иммунным ответом на коронавирус у мужчин.

По мнению ученых, у мужчин с более тяжелым течением COVID-19 соотношение УК к кинуренину выше.

Экспрессия гена, кодирующего фермент, который производит КУ, кинуренинаминотрансферазу, коррелирует с количеством цитокинов и активацией иммунных ответов у пожилых мужчин. Таким образом, наше исследование показало, что кинуреновая кислота имеет специфическую для мужского пола связь с реакцией организма и клиническими результатами при COVID-19, — резюмируют ученые.

Напомним, в Минздраве Украины недавно рассказали, у скольких украинцев уже есть антитела к коронавирусу.

Источник: Science Signaling