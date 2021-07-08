У світі триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n157138-choloviky-vajche-hvoriut-na-covid-19-ucheni-nazvaly-prychynu.html

Ракурс

Чоловіки з більшою ймовірністю переносить коронавірус важко і частіше від нього помирають.

Міжнародна група вчених з США та Китаю знайшла цьому пояснення — дослідники виявили метаболічний шлях, пов’язаний з імунними реакціями на COVID-19 саме у пацієнтів чоловічої статі. Про це йдеться у статті, опублікованій в Science Signaling.

Імунну відповідь організму регулюють метаболіти — речовини, що утворюються в клітинах, тканинах та органах живих організмів у процесі проміжного обміну. Учені дослідили, як відрізняється утворення метаболітів у чоловіків та жінок на тлі захворюваності на COVID-19.

В межах дослідження учені проаналізували зразки крові, взяті у 22 жінок і 17 чоловіків, госпіталізованих через COVSD-19 в лікарню Єльського університету (США). Потім їх порівняли із зразками від 20 здорових медпрацівників (вони послужили контрольною групою). В результаті вдалося ідентифікувати 17 метаболітів, які мають відношення до перебігу інфекції.

Дослідження виявило тісний взаємозв'язок між надлишком кінуренової кислоти (КК), а також високим співвідношенням КК і кінуреніна (проміжного продукту біосинтезу нікотинової кислоти в організмі людини) і імунною відповіддю на коронавірус у чоловіків.

На думку вчених, у чоловіків з більш важким перебігом COVID-19 співвідношення КК до кінуреніну є вищим.

Експресія гена, що кодує фермент, який виробляє КУ, кінуренінамінотрансферазу, корелює з кількістю цитокінів та активацією імунних відповідей у літніх чоловіків. Таким чином, наше дослідження показало, що кінуренова кислота має специфічний для чоловічої статі зв’язок з реакцією організму і клінічними результатами при COVID-19, — резюмують учені.

Нагадаємо, у МОЗ України нещодавно розповіли, у скількох українців вже є антитіла до коронавірусу.

Джерело: Science Signaling