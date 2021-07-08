Кім Чен Ин. Фото: Bloomberg

https://racurs.ua/ua/n157141-shudnuv-na-20-kg-kim-chen-yn-z-yavyvsya-na-ludyah-pislya-chutok-pro-yogo-zdorov-ya.html

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Кім Чен Ин, лідер Північної Кореї, раптово схуд, що спровокувало чутки про його проблеми зі здоров’ям.

Південнокорейська влада розповіла, що схуднення очільника країни не пов’язане з його здоров’ям. Про це повідомляє Bloomberg.

Депутат Кім Бен Кі зазначив, що Кім Чен Ин втратив від 10 до 20 кілограмів за останній час. За словами політика, Кім Чен Ин продовжує відвідувати великі державні заходи Північної Кореї, та не скаржиться на здоров’я.

Як відомо, на початку червня Кім Чен Ин уперше за місяць з’явився на публіці, провівши засідання Політбюро восьмого Центрального комітету Трудової партії. Тоді ЗМІ відзначали, що на фотографіях північнокорейський лідер виглядає помітно схудлим: Кім Чен Ин щільніше, ніж зазвичай затягнув ремінець наручного годинника.

Ще минулого року Національна розвідка Південної Кореї повідомляла про те, що Кім важить 140 кг і набирав у середньому 6−7 кг на рік від моменту приходу до влади наприкінці 2011 року. Наразі незрозуміло, чим спровоковані такі зміни в зовнішності Кім Чен Ина — наслідком хвороби або свідомого бажання схуднути. Один з аналітиків припускає, що Кім Чен Ин міг вирішити схуднути, щоби поліпшити свій імідж всередині КНДР.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що дружина глави КНДР Кім Чен Ина з’явилася на публіці вперше за рік. Дружина північнокорейського лідера Лі Соль Чжу з’явилася з ним на концерті на честь Дня зірки (дня народження Кім Чен Іра). Захід пройшов у художньому театрі «Мансуде» в Пхеньяні.

Джерело: Bloomberg