Новые страны открылись для привитых китайской вакциной CoronaVac

https://racurs.ua/n157191-novye-strany-otkrylis-dlya-privityh-kitayskoy-vakcinoy-coronavac-spisok.html

Ракурс

Для полностью вакцинированных Украинская китайской вакциной CoronaVac от Sinovac открылись границы еще 10 стран.

Об этом сообщила электронная медицинская система Helsi.

Украинцы, которые получили две дозы этой вакцины от коронавируса и у которых есть международное свидетельство о вакцинации, могут путешествовать в такие страны: Испания, Эстония, Австрия, Нидерланды, Молдова, Венгрия, Турция, Греция, Болгария.

Также въезд вакцинированных CoronaVac разрешен на португальские атлантические острова Мадейра. При въезде необходимо показывать распечатанное международное свидетельство о вакцинации на английском языке.

Есть также страны, в которые украинцев пускают без результатов тестов и подтверждений вакцинации. Речь идет о таких странах:

Албания;

Болгария;

Египет;

Сербия;

США;

Черногория.

Однако на этом же сайте Минздрава в отдельной инфографике указано, что для въезда в Египет необходимо предоставлять результат ПЦР-теста. На сайте посольства США указано, что перед вылетом в страну туристы должны предоставлять авиакомпаниям отрицательные результаты теста на COVID-19.

Накануне вылета стоит проверять информацию въезда в посольстве необходимой страны.

«Ракурс» сообщал, что 1 июля в Украине началось бета-тестирование COVID-сертификатов для путешественников. Приобщиться к тестированию могут люди, которые уже получили две дозы вакцины.

В ЕС с 1 июля заработала система цифровых сертификатов COVID-19. Она позволяет гражданам и резидентам ЕС беспрепятственно передвигаться по всей территории союза Евросоюза и Шенгенской зоны.