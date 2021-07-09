Елизавета II посетила паб в честь 60-летия британского сериала

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Ракурс

Елизавета II, королева Великобритании, на этой неделе посетила съемочную площадку сериала «Улица коронации» (Coronation Street), чтобы отметить 60-летие телесаги. Монарх улыбалась во время встречи с ветеранским актерским составом и съемочной группой сериала.

Елизавета II прогулялась легендарной улицей из брусчатки и посетила студию, где воссоздан интерьер паба Rovers Return. Королеве показали комплекс студий и съемочных площадок сериала в Солфорде, пригороде Манчестера. 95-летняя Елизавета II уже посещала съемочную площадку «Улицы Коронации» в 1982 году, когда съемки проходили в Манчестере. Сериал переехал в Солфорд в 2013 году, напоминает Daily Mail.

Coronation Street — самый продолжительный британский сериал, который рассказывает о жизни простых жителей улицы в небольшом вымышленном городке.

Источник: Daily Mail.