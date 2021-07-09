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Ракурс
Лотерея. Фото: istock

Огромный джекпот сорвал в лотерее канадец

9 июл 2021, 11:02
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Безумный джекпот национальной лотереи сорвал канадец — на эти деньги можно купить собственный авиалайнер.

Житель провинции Онтарио выиграл 65 млн долл. в сети лотерей Lotto Max. Об этом сообщает The Sault Star.

Во время последнего розыгрыша выигрышный билет с номерами 10, 14, 25, 26, 38, 41, 50 и бонусным числом 49 достался одному из канадцев. Выигрыш пользователя составил 65 млн долл., что является одним из крупнейших джекпотов в истории лотереи.

Кроме этого, шесть игроков в Британской Колумбии, Канадских Прериях и Онтарио зарегистрировали джекпоты размером 1 млн долл. Размер самого большого выигрыша этого розыгрыша примерно равен стоимости авиалайнера Airbus A318, который может взять на борт до 132 пассажиров.

Напомним, ранее мы сообщали, что джекпот в 866,9 тыс. долл. сорвала жительница американского города Вайоминг в штате Мичиган, которая на протяжении многих лет играла в лотерею одними и теми же числами.

Источник: The Sault Star

Источник: Ракурс


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