Огромный джекпот сорвал в лотерее канадец

Лотерея. Фото: istock

https://racurs.ua/n157189-ogromnyy-djekpot-sorval-v-loteree-kanadec.html

Ракурс

Безумный джекпот национальной лотереи сорвал канадец — на эти деньги можно купить собственный авиалайнер.

Житель провинции Онтарио выиграл 65 млн долл. в сети лотерей Lotto Max. Об этом сообщает The Sault Star.

Во время последнего розыгрыша выигрышный билет с номерами 10, 14, 25, 26, 38, 41, 50 и бонусным числом 49 достался одному из канадцев. Выигрыш пользователя составил 65 млн долл., что является одним из крупнейших джекпотов в истории лотереи.

Кроме этого, шесть игроков в Британской Колумбии, Канадских Прериях и Онтарио зарегистрировали джекпоты размером 1 млн долл. Размер самого большого выигрыша этого розыгрыша примерно равен стоимости авиалайнера Airbus A318, который может взять на борт до 132 пассажиров.

Напомним, ранее мы сообщали, что джекпот в 866,9 тыс. долл. сорвала жительница американского города Вайоминг в штате Мичиган, которая на протяжении многих лет играла в лотерею одними и теми же числами.

Источник: The Sault Star