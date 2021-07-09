Одиноким матерям урежут размер пособия на ребенка, фото — РБК-Украина

https://racurs.ua/n157188-odinokim-materyam-urejut-razmer-posobiya-na-rebenka.html

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Кабинет министров в постановлении от 7 июля 2021 года № 697 урезал размер социальной помощи помощи для нетрудоустроенных лиц.

Отныне, если женщины, зарегистрированные в центре занятости как безработные, в течение полугода получения пособия на ребенка одинокой матери не устроились на работу по направлению центра или не нашли работу самостоятельно, то размер пособия на ребенка им уменьшат на 50%. В следующем периоде размер уменьшения составит 75%.

Помощь не снизят, если причиной нетрудоустройства стало отсутствие подходящей работы или направления матери на профессиональное обучение.

Также Кабмин предусмотрел основание для приостановления выплаты пособия на ребенка одинокой матери. Таковой станет отсутствие ребенка в школе по неизвестным или неуважительным причинам в течение десяти дней подряд. Выплаты будут возобновлены после возвращения ребенка к учебным занятиям.

Аналогичные изменения коснутся и получателей государственной социальной помощи малообеспеченным семьям.