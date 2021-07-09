Одиноким матерям уріжуть розмір допомоги на дитину, фото — РБК-Україна

https://racurs.ua/ua/n157188-odynokym-materyam-urijut-rozmir-dopomogy-na-dytynu.html

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Кабінет міністрів у постанові від 7 липня 2021 року № 697 урізав розмір соціальної допомоги допомоги для непрацевлаштованих осіб.

Відтепер, якщо жінки, зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні, упродовж півроку отримання допомоги на дитину одинокій матері не влаштувалися на роботу за направленням центру або не знайшли роботу самостійно, то розмір допомоги на дитину їм зменшать на 50%. У наступному періоді розмір зменшення становитиме 75%.

Допомогу не зменшать, якщо причиною непрацевлаштування стала відсутність підходящої роботи або направлення матері на професійне навчання.

Також Кабмін передбачив підставу для тимчасового припинення виплати допомоги на дитину одинокій матері. Нею стане відсутність дитини в школі з невідомих або неповажних причин упродовж десяти днів поспіль. Виплати будуть відновлені після того як дитина повернеться до навчальних занять.

Такі ж зміни торкнуться і одержувачів державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям.