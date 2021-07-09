За 8 тис. дол. ділок продавав місця на закритих кладовищах Києва

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За 8 тис. дол. ділок продавав місця на закритих кладовищах Києва. Правоохоронці затримали зловмисника за пособництво в одержанні чиновниками столичної Ритуальної служби комунального підприємства «Спецкомбінат ПКПО» неправомірної вигоди.

Слідство встановило, що низка осіб — керівників держзакладу за попередньою змовою з фізичними особами-підприємцями та іншими особами, організували злочинну схему із систематичного вимагання та отримання хабарів від громадян за виділення місць для поховання тіл померлих на закритих та напівзакритих кладовищах Києва, — повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора 9 липня.

Підозрюваний посередник займався організацією поховань. Раніше він отримав 8 тис. дол. хабара за організацію поховання й «вирішення питання» зі «Спецкомбінатом ПКПО». Згодом його затримали в момент передачі іншої неправомірної вигоди — 6 тис. дол.

Ділку обрано запобіжний захід у виді домашнього арешту. Йому інкримінують вимагання неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України).

Проводяться першочергові слідчі дії, встановлюються інші особи, причетні до вчинення кримінальних правопорушень.