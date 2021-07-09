Орбан. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/ua/n157186-ugorschyna-vkladaie-milyony-v-zakarpattya-rozsliduvannya.html

Ракурс

Закарпаття може перетворитися на новий Крим — з 2011 по 2020 роки на підтримку угорців, ЗМІ та церкви в регіоні державний фонд Угорщини виділив 115 млн євро.

Активну кампанію з фінансової підтримки угорців у різних країнах прем'єр-міністр країни Віктор Орбан почав у 2010 році. Про це йдеться в розслідуванні програми «Схеми».

У кожній країні гроші отримують через фонд Бетлена Габора — це головний гравець, але не єдиний, бо є ще декілька інституцій, у яких є фонди, призначені для допомоги меншинам за кордоном Угорщини. Проте саме фонд Бетлена Габора можна назвати частково прозорим — їхні документи не дуже деталізовані, але це вже щось, з чим можна працювати, — розповіла учасниця розслідування, словацька журналістка Карін Кьовари-Солимос.

Зокрема, за останні 10 років із фонду церкви на Закарпатті отримали майже 22 млн євро. Також угорці виділяють гроші на розвиток приватного туристичного бізнесу, культуру та ЗМІ.

Наразі на Закарпатті працюють кілька угорськомовних ЗМІ або видань на угорську тематику й щонайменше чотири з них — отримують фінансування з фонду Бетлена Габора, який виділив їм уже понад 66 тис. євро. Ще 4 тис. євро було виділено Фонду розвитку угорських ЗМІ. Окрім того, низка видань дістали 117 тис. євро через Закарпатську спілку журналістів.

Віктор Орбан та його партія «Фідес» можуть мати зиск і зі значної кількості людей, які мають угорське, або подвійне громадянство за межами країни, вважають розслідувачі. У різних країнах, які отримують фінансування з Будапешта, проживає близько мільйона людей, які мають угорське громадянство, а отже — право голосувати на виборах.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що безкоштовну вакцинацію від коронавірусу зможуть отримати мешканці Закарпатської області.