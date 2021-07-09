Наркотичне сп’яніння – в мережі з’явився висновок медиків про нардепа Юрченка, фото — Фокус

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Екс-«слуга» Олександр Юрченко керував автомобілем Ford Mustang під наркотиками. Про це свідчить медичний висновок, який склали після ДТП у Львові, у яку потрапив народний обранець 8 липня.

Юрченко, який потрапив у Раду від партії «Слуга народу», скоїв автопригоду у Львові на площі Міцкевича — в’їхав в автомобіль Volkswagen Jetta, який рухався по головній дорозі у заторі.

Медичний протокол лабораторії і протокол про адміністративне порушення, який склали на нардепа Юрченка, опублікував у своїх соцмережах також колишній нардеп від СН Гео Лерос.

Документи підтверджують, що Юрченко був у стані наркотичного сп’яніння.

Нагадаємо, що нардеп хотів втекти з місця ДТП, але йому завадив затор в центрі Львова. Потерпілий водій почав фільмувати винуватця аварії, а нардеп кинувся на нього з кулаками і вирвав телефон.

В мережі зазначали, що автомобіль Юрченка не задекларований. До слова, на його державному номері є число 1988 — це, як припускають, рік народження Юрченка.

Раніше Юрченка виключили з фракції партії «Слуга народу». Цю справу також розголосив Лерос. Йшлося про затримання НАБУ помічника Юрченка за хабарництво.

Нині цей нардеп очолює підкомітет Ради з питань поводження з побутовими відходами комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

Раніше влітку в історію з керуванням авто напідпитку потрапив «слуга» Брагар. Утім, він стверджував, що в патрульній поліції до нього присіпувалися незаконно.