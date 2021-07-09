Наркотическое опьянение — в сети появилось заключение медиков о нардепе Юрченко, фото — Фокус

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Ракурс

Экс-«слуга» Александр Юрченко управлял автомобилем Ford Mustang под наркотиками. Об этом свидетельствует медицинское заключение, которое составили после ДТП во Львове, в которое попал народный избранник 8 июля.

Юрченко, который попал в Раду от партии «Слуга народа», совершил автопроисшествие во Львове на площади Мицкевича — въехал в автомобиль Volkswagen Jetta, который двигался по главной дороге в пробке.

Медицинский протокол лаборатории и протокол об административном нарушении, который составили на нардепа Юрченко, опубликовал в своих соцсетях также бывший нардеп от СН Гео Лерос.

Документы подтверждают, что Юрченко был в состоянии наркотического опьянения.

Напомним, что нардеп хотел скрыться с места ДТП, но ему помешала пробку в центре Львова. Пострадавший водитель начал снимать виновника аварии, а нардеп бросился на него с кулаками и вырвал телефон.

В сети отмечали, что автомобиль Юрченко незадекларированный. К слову, на его государственном номере есть число 1988 — это, как предполагают, год рождения Юрченко.

Ранее Юрченко исключили из фракции партии «Слуга народа». Это дело также разгласил Лерос. Речь шла о задержании НАБУ помощника Юрченко за взяточничество.

Сейчас этот нардеп возглавляет подкомитет Рады по вопросам обращения с бытовыми отходами комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

Ранее летом в историю с управлением автомобилем в нетрезвом состоянии попал «слуга» Брагар. Впрочем, он утверждал, что патрульная полиция превысила свои полномочия и требовала у него взятку.