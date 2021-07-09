Падение шара. Фото: Reuters

https://racurs.ua/n157184-samolet-s-parashutistami-upal-v-shvecii-v-novoy-zelandii-vozdushnyy-shar-foto.html

Ракурс

Самолет в Швеции упал возле аэропорта города Эребру, в результате чего погибли девять человек. Полиция сообщила, что в самолете DHC-2 Turbo Beaver находились восемь парашютистов и один пилот.

Он разбился у взлетно-посадочной полосы сразу после взлета и загорелся при ударе. Об этом сообщает Reuters.

Похожая катастрофа произошла и в туристическом городе Эрроутаун на Южном острове Новой Зеландии. Там потерпел крах воздушный шар, в результате чего пострадали 11 человек. Авария произошла около 10.00 утра у Морвен-Ферри Роуд в Эрроутаун.

Из-за аварии два человека получили серьезные травмы, а еще девять отделались синяками. Полиция сообщила, что погибших нет, а два человека, которые пострадали больше всего, были доставлены в больницу Данидин самолетом.

Сначала предполагалось, что воздушный шар врезался в дом, но официальные лица объяснили, что авария произошла на ферме, где шар и должен был приземлиться.

По информации полиции, это была не аварийная посадка, он приземлился там, где и должен был приземлиться, но сама посадка пошла не так, — сообщил мэр Квинстауна Джим Боулт.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Хмельницкой области упал воздушный шар — в результате инцидента один человек погиб и еще пятеро травмированы.

Источник: Reuters