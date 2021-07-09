На Донбассе враг задействовал тяжелые минометы, в ВСУ — четвертый погибший в июле

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Война на Донбассе принесла горе в еще один дом. Этой ночью Вооруженные силы Украины потеряли бойца.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил несовместимые с жизнью ранения. Еще один украинский военный получил пулевое ранение. Состояние здоровья воина — удовлетворительное, — говорится в сводке ООС.

В ночь на 9 июля вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Оккупанты били из калибров 120 и 122 мм — тяжелых минометов.

Гибель военнослужащего — четвертая безвозвратная боевая потеря с начала июля 2021 года.

С начала суток 9 июля на фронте зафиксировали уже четыре обстрелы, в том числе из артиллерии калибра 122 мм под Невельским. Потерь сегодня нет.

Украинские военные открывали огонь для подавления агрессии так называемых «гибридных» войск. Боевых потерь за текущие сутки среди подразделений Объединенных сил нет. Украинские защитники сообщили представителям миссии ОБСЕ о фактах нарушений.