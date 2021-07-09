Убийство президента Гаити. Фото: BBC

https://racurs.ua/n157182-ubiyc-prezidenta-gaiti-nazvali-v-policii.html

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Убийство президента Гаити расследуют местные полицейские. Правоохранители сообщили, что за убийством президента государства Жовенеля Моиза стоит отряд из 28 человек иностранного происхождения.

Группа нападавших состояла из 26 колумбийцев и двух американцев. Об этом сообщил шеф полиции Леон Чарльз во время пресс-конференции.

По его словам, полиции удалось задержать уже 15 колумбийцев и американцев. Трое нападавших были убиты, еще восемь скрываются. Министр обороны Колумбии Диего Молано заявил, что некоторые из убийц президента Гаити были бывшими военными и служили в колумбийской армии.

Официальной версии убийства до сих пор не озвучили, как и предположений, кто мог быть заказчиком. В частности, в полиции обеспокоены тем, что служба безопасности президента Гаити не смогла его защитить. Смерть Жовенеля Моиза спровоцировала ухудшение ситуации в стране, которая и так уже много лет переживает политический кризис.

Временный глава государства, премьер-министр Клод Жозеф, объявил в Гаити чрезвычайное положение. Впрочем, ранее на этой неделе Моиз успел назначить нового премьера страны Ариэля Генри, но он не успел сложить присягу. Новые президентские и парламентские выборы в Гаити запланированы на 26 сентября.

Напомним, ранее мы сообщали, что убийство президента Гаити Жовенеля Моиза произошло в ночь на 7 июля — его застрелили во время вооруженного нападения на резиденцию. Жена главы государства получила ранения.