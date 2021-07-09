Вбивство президента Гаїті. Фото: BBC

https://racurs.ua/ua/n157182-vbyvc-prezydenta-gayiti-nazvaly-v-policiyi.html

Ракурс

Вбивство президента Гаїті розслідують місцеві поліцейські. Правоохоронці повідомили, що за убивством президента держави Жовенеля Моїза стоїть загін із 28 людей іноземного походження.

Група нападників складалася з 26 колумбійців та двох американців. Про це повідомив шеф поліції Леон Чарльз під час прес-конференції.

За його словами, поліції вдалося затримати вже 15 колумбійців та американців. Троє нападників були вбиті, ще вісім переховуються. Міністр оборони Колумбії Дієго Молано заявив, що деякі з убивць президента Гаїті були колишніми військовими та служили в колумбійській армії.

Офіційної версії вбивства досі не озвучили, як і припущень, хто міг бути замовником. Зокрема, у поліції стурбовані тим, що служба безпеки президента Гаїті не змогла його захистити. Смерть Жовенеля Моїза спричинила погіршення ситуації в країні, яка й так уже багато років переживає політичну кризу.

Тимчасовий очільник держави, прем'єр-міністр Клод Жозеф, оголосив у Гаїті надзвичайний стан. Втім, раніше цього тижня Моїз встиг призначити нового прем'єра країни Аріеля Генрі, та він не склав присягу. Нові президентські й парламентські вибори в Гаїті заплановані на 26 вересня.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вбивство президента Гаїті Жовенеля Моїза сталося в ніч на 7 липня — його застрелили під час озброєного нападу на резиденцію. Дружина глави держави отримала поранення.