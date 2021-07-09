Медведчука повернули Марченко – суд продовжив домашній арешт кума Путіна

https://racurs.ua/ua/n157165-medvedchuka-povernuly-marchenko-sud-prodovjyv-domashniy-aresht-kuma-putina.html

Ракурс

У справі Віктора Медведчука 8 липня в Печерському суді Києва розглядали продовження запобіжного заходу для лідера ОПЗЖ.

Цілодобовий домашній арешт Медведчука продовжили ще на 60 днів — до 9 вересня.

Адвокати проросійського нардепа намагалися затягувати судове засідання у справі Медведчука, повідомляється в трансляції з суду. Ймовірно, вони чекали півночі, коли дія попереднього судового рішення мала завершитися.

Спершу вони клопотали про відвід судді та прокурора. Однак ці спроби зазнали невдачі — отримали відмову.

Згодом захисники Медведчука просили відкласти засідання та заявляли, що справу нібито потрібно розглядати не у Печерському райсуді, а у Шевченківському. Захист просив і про тригодинну перерву, аби «Медведчук міг поїсти». Судді залишили ці клопотання без розгляду.

Крім того, журналісти звернули увагу на те, що адвокати та сам Медведчук нехтують карантинними нормами, перебуваючи у залі засідань без масок.

Медведчук перед початком засідання стверджував, що сторона обвинувачення у його справі не має законних підстав для продовження запобіжного заходу.

Відсутні й законні підстави для притягнення мене до кримінальної відповідальності відповідно до тих матеріалів, які були представлені як матеріали підозри, — сказав Медведчук.

«Ракурс» повідомляв, що 7 липня Печерський районний суд Києва продовжив до шести місяців термін досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою в державній зраді кума Путіна та його соратника нардепа Тараса Козака.

21 травня Київський апеляційний суд залишив голову політичної ради партії ОПЗЖ Медведчука під цілодобовим домашнім арештом. Печерський суд 13 травня обрав запобіжний захід Медведчуку — цілодобовий домашній арешт та зобов’язав його носити засіб контролю — електронний браслет.

Слідство вважає, що Медведчук домовлявся з державою-агресором для перереєстрації родовища «Глибока» в Чорному морі та видобутку корисних копалин, які є національним ресурсом України.

Також Медведчука підозрюють у державній зраді, яка полягала, за даними слідства, в передаванні агресору секретної інформації про військовий підрозділ Збройних сил України.