Метеор. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n157181-yaskravyy-meteor-proletiv-u-nebi-nad-tayvanem-foto-video.html

Ракурс

Метеор у Тайвані пролетів вночі 7 липня. Свідками цієї незвичайної події стали місцеві жителі, які побачили космічне явище на власні очі.

Яскрава вогненна куля спалахнула всього на 40 секунд та осяяла світлом все небо. Про це повідомляє The Watchers.

Згодом після цього космічний об'єкт розвалився на шматки та зник із поля зору очевидців. Вогняна куля була зареєстрована обсерваторією Лулінь.

Як можна побачити на відео, вогняна куля загорілася як мінімум чотири рази, і при кожному загорянні вона ставала дедалі більшою та яскравішою. Науковці вважають, що швидше за все, це був метеор. Метеор — явище, що виникає через згоряння в атмосфері Землі дрібних метеорних тіл (наприклад, уламків комет чи астероїдів). Під час польоту вони обплавляються й покриваються чорною скоринкою.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що метеорит у Китаї впав у західній провінції Цинхай. Потужна 10 тонна куля спалахнула в небі та «розфарбувала» небо у яскраві кольори. Китайське сейсмологічне управління зафіксувало падіння схожого на метеорит об'єкта.

Джерело: The Watchers