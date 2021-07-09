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Ракурс
Метеор. Фото: Istock

Яркий метеор пролетел в небе над Тайванем (ФОТО, ВИДЕО)

9 июл 2021, 08:34
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Метеор на Тайване пролетел ночью 7 июля. Свидетелями этого необычного события стали местные жители, которые увидели космическое явление собственными глазами.

Яркий огненный шар вспыхнул всего на 40 секунд и озарил светом все небо. Об этом сообщает The Watchers.

Вскоре после этого космический объект развалился на куски и исчез с глаз очевидцев. Огненный шар был зарегистрирован обсерваторией Лулинь.

Метеор на Тайване. Фото: The WatchersКак можно увидеть на видео, огненный шар загорелся как минимум четыре раза, и при каждом загорании он становился все больше и ярче. Ученые считают, что скорее всего, это был метеор. Метеор — явление, возникающее из-за сгорания в атмосфере Земли мелких метеорных тел (например, осколков комет или астероидов). Во время полета они облавливаются и покрываются черной корочкой.

Напомним, ранее мы сообщали, что метеорит в Китае упал в западной провинции Цинхай. Мощный 10-тонный шар вспыхнул в небе и «раскрасил» небо в яркие цвета. Китайское сейсмологическое управление зафиксировало падение похожего на метеорит объекта.

Источник: The Watchers

Источник: Ракурс


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