Медведчука вернули Марченко — суд продлил домашний арест кума Путина

https://racurs.ua/n157165-medvedchuka-vernuli-marchenko-sud-prodlil-domashniy-arest-kuma-putina.html

Ракурс

По делу Виктора Медведчука 8 июля в Печерском суде Киева рассматривали продление меры пресечения для лидера ОПЗЖ. Решение судья огласил только утром 9 июля.

Круглосуточный домашний арест Медведчука продлили еще на 60 дней — до 9 сентября.

Адвокаты пророссийского нардепа пытались затягивать судебное заседание по делу Медведчука, сообщается в трансляции из суда. Вероятно, они ждали полуночи, когда действие предыдущего судебного решения должно было завершиться.

Сначала они ходатайствовали об отводе судьи и прокурора. Однако эти попытки потерпели неудачу. Впоследствии защитники Медведчука просили отложить заседание и заявляли, что дело якобы нужно рассматривать не в Печерском райсуде, а в Шевченковском. Защита просила и о трехчасовом перерыве, чтобы «Медведчук мог поесть». Судьи оставили эти ходатайства без рассмотрения.

Кроме того, журналисты обратили внимание на то, что адвокаты и сам Медведчук пренебрегают карантинными нормами, находясь в зале заседаний без масок.

Медведчук перед началом заседания утверждал, что сторона обвинения в его деле не имеет законных оснований для продления меры пресечения.

Отсутствуют и законные основания для привлечения меня к уголовной ответственности по тем материалам, которые были представлены как материалы подозрения, — заявил Медведчук.

«Ракурс» сообщал, что 7 июля Печерский районный суд Киева продлил до шести месяцев срок досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению в государственной измене кума Путина и его соратника нардепа Тараса Козака.

21 мая Киевский апелляционный суд оставил главу политического совета партии ОПЗЖ Медведчука под круглосуточным домашним арестом. Печерский суд 13 мая избрал ему меру пресечения — круглосуточный домашний арест и ношение средства контроля — электронного браслета.

Следствие считает, что Медведчук договаривался с государством-агрессором для перерегистрации месторождения «Глубокая» в Черном море и добычи полезных ископаемых, которые являются национальным ресурсом Украины.

Также Медведчука подозревают в государственной измене, которая заключалась, по данным следствия, в передаче агрессору секретной информации о военном подразделении Вооруженных сил Украины.