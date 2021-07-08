Жовенель Моїз, фото: «Сегодня»

https://racurs.ua/ua/n157128-ubyvstvo-prezydenta-gayiti-zatrymaly-grupu-kileriv.html

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Убивство президента Гаїті Жовенеля Моїза сталося в ніч на 7 липня. Близько 18.00 за місцевим часом того ж дня затримали підозрюваних у скоєнні вбивства.

Заарештували двох підозрюваних, ще чотирьох убили в ході поліцейської операції. Про це заявив очільник поліції Гаїті Леон Шарль, повідомляє Associated Press.

За його словами, пізно ввечері 7 липня поліція оточила будинок, в якому переховувалися дехто з підозрюваних. В результаті спецоперації також були звільнені троє поліцейських, яких зловмисники взяли в заручники.

Раніше посол Гаїті у Вашингтоні Бокчіт Едмонд заявляв, що вбивці були «професійними найманцями», які маскувалися під агентів управління США з питань боротьби з наркотиками

Дружина Моїза, яка була тяжко поранена в ході нападу, перебуває в стабільному, але критичному стані, її перевезли в Майамі для лікування.

Виконувач обов’язків прем'єр-міністра Гаїті Клод Жозеф заявив про запровадження військового стану і що він керуватиме країною.

Нагадаємо, Моїза застрелили в ході озброєного нападу на його резиденцію.

Джерело: Associated Press