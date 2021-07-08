Жовенель Моиз, фото: «Сегодня»

https://racurs.ua/n157128-ubiystvo-prezidenta-gaiti-zaderjali-gruppu-killerov.html

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Убийство президента Гаити Жовенеля Моиза произошло в ночь на 7 июля. Около 18.00 по местному времени в тот же день задержали подозреваемых в совершении убийства.

Арестовали двух подозреваемых, еще четверо были убиты в ходе полицейской операции. Об этом заявил глава полиции Гаити Леон Шарль, сообщает Associated Press.

По его словам, поздно вечером 7 июля, полиция окружила дом, в котором скрывались некоторые из подозреваемых. В результате спецоперации также были освобождены трое полицейских, которых злоумышленники взяли в заложники.

Ранее посол Гаити в Вашингтоне Бокчит Эдмонд заявлял, что убийцы были «профессиональными наемниками», которые маскировались под агентов управления США по борьбе с наркотиками

Жена Моиза, которая была тяжело ранена в ходе нападения, находится в стабильном, но критическом состоянии, ее перевезли в Майами для лечения.

Исполняющий обязанности премьер-министра Гаити Клод Жозеф заявил о введении военного положения и что он будет руководить страной.

Напомним, Моиза застрелили в ходе вооруженного нападения на его резиденцию.

Bcnjxybr: Associated Press