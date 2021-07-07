Экс-главе «Укравтодора» в Польше предъявили новые обвинения

Славомир Новак, фото: «Укравтодор»

https://racurs.ua/n157127-eks-glave-ukravtodora-v-polshe-predyavleny-novye-obvineniya.html

Ракурс

Славомир Новаку, бывшему руководителю «Укравтодора», Окружная прокуратура Варшавы выдвинула дополнительные обвинения.

Теперь ему также инкриминируют получение взяток на сумму 315 тыс. евро при реализации публичных заказов на строительство и ремонт дорог в Украине. Об этом сообщает издание PAP.

По мнению следствия, Новак за взятки помогал компаниям получать соответствующие контракты.

Это касается периода, когда Славомир Новак был главой Государственной службы автомобильных дорог в Украине, — заявили в прокуратуре Варшавы.

Отмечается, что сам Новак себя виновным не признал и отказался давать объяснения.

Новак в период с 2011 по 2013 год был министром транспорта и водного хозяйства Польши.

В период с 19 октября 2016 года по 1 октября 2019 года исполнял обязанности главы «Укравтодора», получив перед этим украинское гражданство.

В сентябре 2019 года НАПК сообщило о направлении в суд админпротоколов о декларировании недостоверных сведений Новаком.

Летом 2020 года в Польше его арестовали по подозрению в коррупционных действиях. Задержание Новака стало результатом сотрудничества Национального антикоррупционного бюро Украины и Центрального антикоррупционного бюро Польши.