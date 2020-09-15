Тайники с миллионами долларов обнаружили у бывшего главы «Укравтодора»

Новак. Фото: Дороги.нет

https://racurs.ua/n143866-tayniki-s-millionami-dollarov-obnarujili-u-byvshego-glavy-ukravtodora.html

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Борьба с коррупцией украинских чиновников продолжается не только в Украине, но и за ее пределами. Следователи Центрального антикоррупционного бюро Польши обнаружили у бывшего главы «Укравтодора» Славомира Новака 1 млн долл. наличными в тайнике.

У экс-чиновника также конфисковали две квартиры и Land Rover. Об этом сообщает пресс-служба бюро.

Сообщается, что сотрудникам бюро удалось обнаружить имущество Новака, о котором до сих пор не было известно. Правоохранители нашли деньги в разных валютах на общую сумму более 1 млн долл. Валюту обнаружили в двух специальных тайниках.

Также у него конфисковали две квартиры стоимостью 534 тыс. долл., которые были куплены на деньги от коррупционных преступлений. Сотрудники бюро конфисковали и автомобиль чиновника — люксовый Land Rover.

Славомир Новак — экс-министр транспорта, строительства и водного хозяйства Польши. С октября 2016 года до сентября 2019-го он возглавлял «Укравтодор». Он подал в отставку после того, как министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий пригрозил ему увольнением.

Напомним, ранее мы сообщали, что Славомир Новак был арестован в Польше. Суд Варшавы избрал экс-чиновнику меру пресечения в виде ареста сроком на три месяца. У адвокатов Новака есть время, чтобы обжаловать взятие под стражу. Сам Новак называет свое задержание «политическим актом» и не признает себя виновным.