Квоты на депутатов в Киеве поссорили «слуг» — Корниенко возмутился сливу переписки — выборы в Киеве

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Квоты на депутатов в Киеве поссорили «слуг» — заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко и нардеп Марьяна Безуглая поссорились из-за квот на кандидатов в депутаты на выборах в Киеве, которые должны состояться в октябре.

Такой вывод можно сделать из их переписки, попавшей в объектив фотографа издания «Буквы».

В телефонной переписке Корниенко указывает Безуглой, что он защищал ее квоту на местных депутатов, а она слила их переписку.

Более того, я специально предоставил эту информацию вам с колонками «от кого» эти люди и кто за них отвечает, чтобы не было лишних вопросов… Если вы решили вести политическую борьбу лично со мной (а я слил скринил, который я лично бросал только Богдану Яременко и Сергею) — я вызов принимаю… Но я знаю, что большинство депутатов по Киеву подтвердят, что я стоял на позициях защиты ваших квот, ваших кандидатов, там где это было возможно, — написал Корниенко.



Напомним, с 15 сентября ячейки партий должны представить своих кандидатов в депутаты на местных выборах. «Слуга» Безуглая попала в парламент по 217 округу (Оболонский район Киева). В то же время Корниенко в «Слуге народа» координирует избирательный процесс в Киеве.