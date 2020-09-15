Погода в Украине на 16 сентября. Фото: Pixabay

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Ракурс

Погода в Украине 16 сентября ожидается солнечная и жаркая. Температура воздуха прогреется до +30°C почти по всех регионах страны. Осадков не ожидается.

Днем столбики термометров покажут 23−30° выше нуля. Ночью температура будет прохладной — 11−18° выше нуля. Ветер обещают западный 3−8 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 16 сентября будет солнечной и теплой. Ночью воздух прогреется до 13−15° тепла, а днем ​​до 26−28° выше нуля.

Погода в Харькове в ближайшие сутки прогнозируется приятно теплая, без осадков. Температура воздуха ночью будет несколько прохладной и составит 13−15° тепла, а днем ​​столбики термометра поднимутся до 23−25° выше нуля.

Погодные условия в Одессе будут солнечными и безоблачными. Температура воздуха ночью будет 16−18° тепла, а днем ​​- 25−27° выше нуля.

Погода во Львове завтра прогнозируется солнечная и без осадков. Температурные показатели будут следующими: ночью 12−14° тепла, а днем ​​- 27−29° выше нуля.

Погода в Карпатах 16 сентября ожидается жаркая и без осадков. Столбики термометров в темное время суток покажут 12−14° тепла, а днем ​​до 27−29° тепла по Цельсию.



Геомагнитная обстановка в Украине 16 сентября прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможные небольшие возмущения. Наибольшая геомагнитная активность будет фиксироваться в начале суток.

Напомним, ранее мы сообщали, что Гидрометцентр прогнозирует заморозки в сентябре в некоторых областях Украины. В частности, волна арктического воздуха принесет резкое похолодание в Украине уже 18−19 сентября.

Средняя суточная температура воздуха снизится до 10−12°C. В западных, северных, восточных и центральных областях ночью ожидается до +2−8°C, на поверхности почвы и в воздухе прогнозируют заморозки 0−3 °C. Днем до 9−15° тепла.