Мы начали говорить — Зеленский о диалоге с Путиным

Мы начали говорить — Зеленский о диалоге с Путинымhttps://racurs.ua/n143863-my-nachali-govorit-zelenskiy-o-dialoge-s-putinym.htmlРакурс
Президент Владимир Зеленский во время официального визита в Вену заявил, что «ранее между Украиной и Россией были прекрасные дружеские отношения», которые закончились из-за оккупации Донбасса и Крыма. В то же время глава государства заявил, что сейчас Киев «начал говорить» с Москвой.
Но хочу сказать откровенно: мы начали говорить, — цитирует Зеленского пресс-служба Офиса президента.
Отвечая на вопрос журналиста о том, какие отношения сложились у Зеленского с российским президентом Владимиром Путиным, лидер Украины отметил:
К сожалению, мы потеряли значение этого слова. Потеряли после того, как Россия аннексировала незаконно Крым и началась война на востоке страны.
Также Зеленский вспомнил о «прекрасных дружеских отношениях, которые были между Украиной и Россией раньше».
По его мнению, начало диалога с Кремлем дало результат — установление режима тишины на Донбассе и «почти полное отсутствие боевых потерь».
И мы сумели вернуть 140 узников домой. Я считаю, что это и есть начало диалога. А об отношениях, мне кажется, нам еще очень рано говорить, — резюмировал Зеленский.