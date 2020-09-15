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Ракурс
Мы начали говорить — Зеленский о диалоге с Путиным

Мы начали говорить — Зеленский о диалоге с Путиным

15 сен 2020, 17:10
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Президент Владимир Зеленский во время официального визита в Вену заявил, что «ранее между Украиной и Россией были прекрасные дружеские отношения», которые закончились из-за оккупации Донбасса и Крыма. В то же время глава государства заявил, что сейчас Киев «начал говорить» с Москвой.

Но хочу сказать откровенно: мы начали говорить, — цитирует Зеленского пресс-служба Офиса президента.

Отвечая на вопрос журналиста о том, какие отношения сложились у Зеленского с российским президентом Владимиром Путиным, лидер Украины отметил:

К сожалению, мы потеряли значение этого слова. Потеряли после того, как Россия аннексировала незаконно Крым и началась война на востоке страны.

Скрін з сайту президента

Также Зеленский вспомнил о «прекрасных дружеских отношениях, которые были между Украиной и Россией раньше».

По его мнению, начало диалога с Кремлем дало результат — установление режима тишины на Донбассе и «почти полное отсутствие боевых потерь».


И мы сумели вернуть 140 узников домой. Я считаю, что это и есть начало диалога. А об отношениях, мне кажется, нам еще очень рано говорить, — резюмировал Зеленский.

Источник: Ракурс


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