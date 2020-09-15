Ми почали говорити — Зеленський про діалог з Путіним

https://racurs.ua/ua/n143863-my-pochaly-govoryty-zelenskyy-pro-dialog-z-putinym.html

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Президент Володимир Зеленський під час офіційного візиту до Відня заявив, що «раніше між Україною та Росією були прекрасні дружні стосунки», які втратилися через окупацію Донбасу і Криму. Водночас глава держави заявив, що нині Київ «почав говорити» з Москвою.

Але хочу сказати відверто: ми почали говорити, — цитує Зеленського прес-служба Офісу президента.

Відповідаючи на запитання журналіста про те, які стосунки склалися у Зеленського з російським президентом Володимиром Путіним, лідер України зазначив:

На жаль, ми втратили значення цього слова. Втратили після того, як Росія анексувала незаконно Крим і почалася війна на сході країни.

Також Зеленський згадав про «прекрасні дружні стосунки, які були між Україною та Росією раніше».

На його думку, початок діалогу з Кремлем дав результат — встановлення режиму тиші на Донбасі і «майже повна відсутність бойових втрат».