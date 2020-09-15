Новий нормандський саміт анонсував Зеленський, фото — ОП

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Переговори по Донбасу тривають, 15 вересня Володимир Зеленський заявив про «швидку зустріч лідерів країн нормандської четвірки».

За словами президента України, представники всіх чотирьох країн підтвердили готовність до нового саміту. Передувати йому буде нарада за участю радників лідерів. Вона відбудеться у найближчі 10 днів. Після цього буде організовуватися зустріч президентів.

Зеленський заявив про такі наміри на спільній прес-конференції з президентом Австрії Александером Ван дер Белленом (її трансляція відбулася у Facebook Офісу президента). Він заявив, що лідери «нормандської четвірки» підтверджують готовність до нового саміту. Зеленський сподівається, що спочатку радники врегулюють ряд питань, пов’язаних не тільки з режимом тиші, а й визначенням точок розведення військ, обміном полонених, відкриттям нових КПВВ.

Зустріч буде. Не можу обіцяти, але сподіваюся, що днів через десять відбудеться ще одна зустріч радників, а вже після неї повинен пройти саміт за участю лідерів «нормандської четвірки, — повідомив український президент.



Зеленський також припустив, що загострення на Донбасі у вересні могло бути пов’язано саме із зустріччю радників лідерів країн нормандського формату. Президент розповів, «ніякого діалогу без припинення вогню не може бути, ніякого просування далі по «Мінську» не може бути».

Востаннє лідери нормандської четвірки зустрічалися ще до епідемії коронавірусу — 9 грудня 2019 року в Парижі. 11 вересня в Берліні зустрічалися радники лідерів країн нормандського формату, а режим повного і всеосяжного припинення вогню на Донбасі був встановлений з 27 липня.