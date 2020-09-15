Новый нормандский саммит анонсировал Зеленский, фото — ОП

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Переговоры по Донбассу продолжаются, 15 сентября Владимир Зеленский заявил о «скорой встрече лидеров стран нормандской четверки».

По словам президента Украины, представители всех четырех стран подтвердили готовность к новому саммиту. Предшествовать ему будет совещание с участием советников лидеров. Оно состоится в ближайшие 10 дней. После этого будет организовываться встреча президентов.

Зеленский заявил о таких намерениях на совместной пресс-конференции с президентом Австрии Александером ван дер Белленом (ее трансляция состоялась в Facebook Офиса президента). Он заявил, что лидеры «нормандской четверки» подтверждают готовность к новому саммиту.

Зеленский надеется, что сначала советники урегулируют ряд вопросов, связанных не только с режимом тишины, но и определением точек разведения войск, обменом пленных, открытием новых КПВВ.

Встреча будет. Не могу обещать, но надеюсь, что дней через десять состоится еще одна встреча советников, а уже после нее должен пройти саммит с участием лидеров нормандской четверки, — сообщил украинский президент.



Зеленский также предположил, что обострение на Донбассе в сентябре могло быть связано именно со встречей советников лидеров стран нормандского формата. Президент рассказал, что «никакого диалога без прекращения огня не может быть, никакого продвижения дальше по „Минску“ не может быть».

Последний раз лидеры нормандской четверки встречались еще до эпидемии коронавируса — 9 декабря 2019 года в Париже. 11 сентября в Берлине встречались советники лидеров стран нормандского формата, а режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе был установлен с 27 июля.