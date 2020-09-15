Ракурсhttps://racurs.ua/
Погода в Карпатах 16 вересня очікується спекотна та без опадів. Стовпчики термометрів у темну пору доби покажуть 12−14° тепла, а вдень 27−29° тепла
за Цельсієм.
Геомагнітна обстановка в Україні 16 вересня прогнозується відносно спокійна. Протягом доби можливі невеликі збурення. Найбільша геомагнітна активність буде фіксуватися на початку
доби.
Погода в Україні на 16 вересня. Фото: Pixabay
Спека до +30° та справжнє бабине літо — погода в Україні на 16 вересня (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n143864-speka-do-30-ta-spravjnie-babyne-lito-pogoda-v-ukrayini-na-16-veresnya-karta.htmlРакурс
Погода в Україні 16 вересня очікується сонячна та спекотна. Температура повітря прогріється до +30°C у майже всіх регіонах країни. Опадів не очікується.
Вдень стовпчики термометрів покажуть 23−30° вище нуля. Вночі температура буде прохолодною — 11−18° вище нуля. Вітер обіцяють північний 3−8 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.
Погода в Києві 16 вересня буде сонячною та теплою. Вночі повітря прогріється до 13−15° тепла, а вдень — 26−28° вище нуля.
Погода в Харкові у найближчу добу прогнозується приємно тепла, без опадів. Температура повітря вночі буде дещо прохолодною і складе 13−15° тепла, а вдень стовпчики термометра піднімуться до 23−25° вище нуля.
Погодні умови в Одесі будуть сонячними та безхмарними. Температура повітря вночі буде 16−18° тепла, а вдень — 25−27° вище нуля.
Погода у Львові завтра прогнозується сонячна та без опадів. Температурні показники будуть такими: уночі 12−14° тепла, а вдень — 27−29° вище нуля.
Погода в Карпатах 16 вересня очікується спекотна та без опадів. Стовпчики термометрів у темну пору доби покажуть 12−14° тепла, а вдень 27−29° тепла
за Цельсієм.
Геомагнітна обстановка в Україні 16 вересня прогнозується відносно спокійна. Протягом доби можливі невеликі збурення. Найбільша геомагнітна активність буде фіксуватися на початку
доби.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Гідрометцентр прогнозує заморозки у вересні у деяких областях України. Зокрема, хвиля арктичного повітря принесе різке похолодання в Україну вже 18−19 вересня.
Середня добова температура повітря знизиться до 10−12°C. У західних, північних, східних та центральних областях вночі буде до 2−8°C тепла, на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки 0−3°C. Вдень до 9−15° тепла.
.