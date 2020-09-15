Квоти на депутатів у Києві посварили “слуг” — Корнієнка обурив “злив” переписки — вибори у Києві

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Квоти на депутатів у Києві посварили «слуг» — заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко та нардеп Мар’яна Безугла посварилися через квоти на кандидатів у депутати столиці на місцевих виборах, які мають відбутися за місяць.

Такий висновок можна зробити з їхньої переписки, яка потрапила в об'єктив фотографа видання «Букви».

У телефонній переписці Корнієнко вказує Безуглій, що він захищав її квоту на місцевих депутатів, а вона злила їхню переписку.

Більше того, я спеціально надав цю інформацію вам із колонками «від кого» ці люди і хто за них відповідає, щоб не було зайвих питань… Якщо ви вирішили вести політичну боротьбу особисто зі мною (а я злив скрінив, які я особисто кидав лише Богдану Яременку і Сергію — я виклик приймаю… Але я знаю, що більшість депутатів по Києву підтвердять, я стояв на позиціях захисту ваших квот, ваших кандидатів, там де це було можливо, — написав Корнієнко.



Нагадаємо, з 15 вересня осередки партій мають представити своїх кандидатів у депутати на місцевих виборах. «Слуга» Безугла потрапила до парламенту від 217 округу (Оболонський район міста Києва). Водночас Корнієнко у «Слузі народу» координує виборчий процес у Києві.