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Квоти на депутатів у Києві посварили “слуг” — Корнієнка обурив “злив” переписки — вибори у Києві
Квоти на депутатів у Києві посварили «слуг» — Корнієнка обурив «злив» перепискиhttps://racurs.ua/ua/n143865-kvoty-na-deputativ-u-kyievi-posvaryly-slug-korniienka-oburyv-zlyv-perepysky.htmlРакурс
Квоти на депутатів у Києві посварили «слуг» — заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко та нардеп Мар’яна Безугла посварилися через квоти на кандидатів у депутати столиці на місцевих виборах, які мають відбутися за місяць.
Такий висновок можна зробити з їхньої переписки, яка потрапила в об'єктив фотографа видання «Букви».
У телефонній переписці Корнієнко вказує Безуглій, що він захищав її квоту на місцевих депутатів, а вона злила їхню переписку.
Більше того, я спеціально надав цю інформацію вам із колонками «від кого» ці люди і хто за них відповідає, щоб не було зайвих питань… Якщо ви вирішили вести політичну боротьбу особисто зі мною (а я злив скрінив, які я особисто кидав лише Богдану Яременку і Сергію — я виклик приймаю… Але я знаю, що більшість депутатів по Києву підтвердять, я стояв на позиціях захисту ваших квот, ваших кандидатів, там де це було можливо, — написав Корнієнко.
Нагадаємо, з 15 вересня осередки партій мають представити своїх кандидатів у депутати на місцевих виборах. «Слуга» Безугла потрапила до парламенту від 217 округу (Оболонський район міста Києва). Водночас Корнієнко у «Слузі народу» координує виборчий процес у Києві.
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