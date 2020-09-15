Схованки з мільйонами доларів виявили у колишнього глави «Укравтодору»

Новак. Фото: Дороги.нет

https://racurs.ua/ua/n143866-shovanky-z-milyonamy-dolariv-vyyavyly-u-kolyshnogo-glavy-ukravtodoru.html

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Боротьба з корупцією українських чиновників триває не тільки в Україні, а й за її межами. Слідчі Центрального антикорупційного бюро Польщі виявили у колишнього глави «Укравтодору» Славомира Новака 1 млн дол. готівкою у схованці.

У екс-чиновника також конфіскували дві квартири і Land Rover. Про це повідомляє прес-служба бюро.

Повідомляється, що співробітникам бюро вдалося виявити майно Новака, про яке досі не було відомо. Правоохоронці знайшли гроші у різних валютах на загальну суму понад 1 млн дол. Валюту виявили у двох спеціальних схованках.

Також у нього конфіскували дві квартири вартістю 534 тис. дол., які були куплені на гроші від корупційних злочинів. Співробітники бюро конфіскували і автомобіль чиновника — люксовий Land Rover.

Славомир Новак — екс-міністр транспорту, будівництва і водного господарства Польщі. З жовтня 2016 року по вересень 2019 року він очолював «Укравтодор». Він подав у відставку після того, як міністр інфраструктури України Владислав Криклій пригрозив йому звільненням.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Славомир Новак був заарештований в Польщі. Суд Варшави обрав екс-чиновнику запобіжний захід у вигляді арешту строком на три місяці. У адвокатів Новака є час, щоб оскаржити взяття під варту. Сам Новак називає своє затримання «політичним актом» і не визнає себе винним.