Екс-очільнику «Укравтодору» в Польщі висунули нові звинувачення

Славомір Новак, фото: «Укравтодор»

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Славоміру Новаку, колишньому очільнику «Укравтодору», Окружна прокуратура Варшави висунула додаткові звинувачення.

Тепер йому також інкримінують отримання хабарів на суму 315 тис. євро під час реалізації публічних замовлень на будівництво та ремонт доріг в Україні. Про це повідомляє видання PAP.

На думку слідства, Новак за хабарі допомагав компаніям отримувати відповідні контракти.

Це стосується періоду, коли Славомір Новак був головою Державної служби автомобільних доріг в Україні, — заявили в прокуратурі Варшави.

Зазначається, що сам Новак себе винним не визнав і відмовився давати пояснення.

Новак у період з 2011 по 2013 рік був міністром транспорту і водного господарства Польщі.

У період з 19 жовтня 2016 року по 1 жовтня 2019 року виконував обов’язки голови «Укравтодору», отримавши перед цим українське громадянство.

У вересні 2019 року НАЗК повідомило про направлення до суду адмінпротоколів щодо декларування неправдивих відомостей Новаком.

Влітку 2020 року в Польщі його заарештували за підозрою в корупційних діях. Затримання Новака стало результатом співпраці Національного антикорупційного бюро України та Центрального антикорупційного бюро Польщі.

Джерело: PAP