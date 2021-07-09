На Донбасі ворог задіяв важкі міномети, в ЗСУ – четвертий загиблий у липні

https://racurs.ua/ua/n157183-na-donbasi-vorog-zadiyav-vajki-minomety-v-zsu-chetvertyy-zagyblyy-u-lypni.html

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Війна на Донбасі принесла горе у ще один дім. Цієї ночі Збройні сили України втратили бійця.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення несумісні з життям. Ще один український військовий отримав кульове поранення. Стан здоров’я воїна — задовільний, — сказано у зведенні ООС.

У ніч на 9 липня збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню. Окупанти били з калібрів 120 і 122 мм — важких мінометів.

Загибель військовослужбовця — четверта безповоротна бойова втрата з початку липня 2021 року.

З початку доби 9 липня на фронті зафіксували вже чотири обстріли, в тому числі з артилерії калібру 122 мм під Невельским. Втрат сьогодні немає.

Українські військові відкривали вогонь для придушення агресії так званих «гібридних» військ. Бойових втрат за поточну добу серед підрозділів Об'єднаних сил немає. Українські захисники повідомили представників місії ОБСЄ про факти порушень.