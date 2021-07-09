Падіння кулі. Фото: Reuters

https://racurs.ua/ua/n157184-litak-iz-parashutystamy-vpav-u-shveciyi-u-noviy-zelandiyi-povitryana-kulya-foto.html

Ракурс

Літак у Швеції впав біля аеропорту міста Еребру, унаслідок чого загинули дев’ятеро людей. Поліція повідомила, що в літаку DHC-2 Turbo Beaver перебували вісім парашутистів і один пілот.

Він розбився біля злітно-посадкової смуги одразу після зльоту й загорівся під час удару. Про це повідомляє Reuters.

Схожа катастрофа сталася й у туристичному місті Ерроутаун на Південному острові Нової Зеландії. Там зазнала краху повітряна куля, унаслідок чого постраждали 11 осіб. Аварія сталася близько 10.00 ранку біля Морвен-Феррі-роуд в Ерроутаун.

Через аварію двоє людей дістали серйозні травми, а ще дев’ять відбулися синцями. Поліція повідомила, що загиблих наразі немає, а дві людини, які постраждали найбільше, були доставлені в лікарню Данідін літаком.

Спочатку припускалося, що повітряна куля врізалася в будинок, але офіційні особи пояснили, що аварія трапилася на фермі, де вона мусила приземлитися.

За інформацією поліції, це була не аварійна посадка, вона приземлилася там, де й мала приземлитися, але сама посадка пішла не так, — повідомив мер Квинстауна Джим Боулт.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Хмельницькій області впала повітряна куля — у результаті інциденту одна людина загинула та ще п’ятеро травмувалися.

Джерело: Reuters