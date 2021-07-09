Орбан. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/n157186-vengriya-vkladyvaet-milliony-v-zakarpate-rassledovanie.html

Ракурс

Закарпатье может превратиться в новый Крым — с 2011 по 2020 годы на поддержку венгров, СМИ и церкви в регионе государственный фонд Венгрии выделил 115 млн евро.

Активную кампанию по финансовой поддержке венгров в разных странах премьер-министр страны Виктор Орбан начал в 2010 году. Об этом говорится в расследовании программы «Схемы».

В каждой стране деньги получают через фонд Бетлена Габора — это главный игрок, но не единственный, потому что есть еще несколько институтов, в которых есть фонды, предназначенные для помощи меньшинствам за границей Венгрии. Однако именно фонд Бетлена Габора можно назвать частично прозрачным — их документы не очень детализированы, но это уже что-то, с чем можно работать, — рассказала участница расследования, словацкая журналистка Карин Кьовары-Солимос.

В частности, за последние 10 лет из фонда церкви на Закарпатье получили почти 22 млн евро. Также венгры выделяют деньги на развитие частного туристического бизнеса, культуру и СМИ.

Сейчас на Закарпатье работают несколько венгроязычных СМИ и изданий на венгерскую тему и как минимум четыре из них — получают финансирование из фонда Бетлена Габора, который выделил им уже более 66 тыс. евро. Еще 4 тыс. евро было выделено Фондом развития венгерских СМИ. Кроме того, ряд изданий получили 117 тыс. евро через Закарпатский союз журналистов.

Виктор Орбан и его партия «Фидес» могут иметь выгоду из значительного количества людей, имеющих венгерское, или двойное гражданство за пределами страны, считают журналисты. В разных странах, получающих финансирование из Будапешта, проживает около миллиона людей, имеющих венгерское гражданство, а следовательно — право голосовать на выборах.

Напомним, ранее мы сообщали, что бесплатную вакцинацию от коронавируса смогут получить жители Закарпатской области.