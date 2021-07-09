За 8 тыс. долл. делец продавал места на закрытых кладбищах Киева

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За 8 тыс. долл. делец продавал места на закрытых кладбищах Киева. Правоохранители задержали злоумышленника за пособничество в получении чиновниками столичной Ритуальной службы коммунального предприятия «Спецкомбинат ПКБО» неправомерной выгоды.

Следствие установило, что ряд лиц — руководителей госучреждений по предварительному сговору с физическими лицами-предпринимателями и другими лицами, организовали преступную схему по систематическому вымогательству и получению взяток от граждан за выделение мест для захоронения тел умерших на закрытых и полузакрытых кладбищах Киева, — сообщает пресс- служба Офиса генпрокурора 9 июля.

Подозреваемый посредник занимался организацией похорон. Ранее он получил 8 тыс. долл. взятки за организацию похорон и «решение вопроса» со «Спецкомбинатом ПКБО». Впоследствии его задержали в момент передачи другой неправомерной выгоды — 6 тыс. долл.

Дельцу избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Ему инкриминируют вымогательство неправомерной выгоды по предварительному сговору группой лиц (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Проводятся первоочередные следственные действия, устанавливаются другие лица, причастные к совершению уголовных преступлений.