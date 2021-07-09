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Ракурс
Шалений джекпот зірвав в лотереї канадець. Фото: istock

Шалений джекпот зірвав в лотереї канадець

9 лип 2021, 11:02
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Шалений джекпот національної лотереї зірвав канадець — на ці гроші можна купити власний авіалайнер.

Житель провінції Онтаріо виграв 65 млн дол. в мережі лотерей Lotto Max. Про це повідомляє The Sault Star.

Під час останнього розіграшу виграшний квиток з номерами 10, 14, 25, 26, 38, 41, 50 і бонусним числом 49 дістався одному з канадців. Виграш цього користувача склав 65 млн дол., що є одним з найбільших джекпотів в історії лотереї.

Крім цього, шість гравців в Британській Колумбії, Канадської Прерії й Онтаріо зареєстрували джекпоти розміром 1 млн дол. Розмір найбільшого виграшу цього розіграшу приблизно дорівнює вартості авіалайнера Airbus A318, який може взяти на борт до 132 пасажирів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що джекпот у 866,9 тис. дол. зірвала мешканка американського міста Вайомінг в штаті Мічиган, яка впродовж багатьох років грала у лотерею одними і тими ж числами.

Джерело: The Sault Star

Джерело: Ракурс


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