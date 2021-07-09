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Ракурс
Єлизавета II завітала у паб на зйомках найтривалішого серіалу Британії

Єлизавета II завітала у паб на зйомках найтривалішого серіалу Британії (ФОТО)

9 лип 2021, 11:15
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Єлизавета II, королева Великої Британії, цього тижня відвідала знімальний майданчик серіалу «Вулиця коронації» (Coronation Street), щоб відзначити 60-річчя телесаги. Монарх посміхалася під час зустрічі з ветеранським акторським складом і знімальною групою серіалу.

Єлизавета II прогулялася легендарною вулицею з бруківки і відвідала студію, де відтворено інтер'єр пабу Rovers Return. Королеві показали комплекс студій і знімальних майданчиків серіалу в Солфорді, передмісті Манчестера. 95-річна Єлизавета II вже відвідувала знімальний майданчик «Вулиці Коронації» у 1982 році, коли зйомки відбувалися у Манчестері. Серіал переїхав до Солфорда в 2013 році, нагадує Daily Mail.

Coronation Street — найтриваліший британський серіал, який розповідає про життя простих мешканців вулиці в невеликому містечку.

Джерело: Daily Mail.

Джерело: Ракурс


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