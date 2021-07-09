Нові країни відкрилися для щеплених китайської вакциною CoronaVac

https://racurs.ua/ua/n157191-novi-krayiny-vidkrylysya-dlya-scheplenyh-kytayskoyi-vakcynou-coronavac-spysok.html

Ракурс

Для повністю вакцинованих українців китайською вакциною CoronaVac від Sinovac відкрилися кордони ще 10 країн.

Про це повідомила електронна медична система Helsi.

Українці, які отримали дві дози цієї вакцини від коронавірусу та у яких є міжнародне свідоцтво про вакцинацію, можуть подорожувати в такі країни: Іспанія, Естонія, Австрія, Нідерланди, Молдова, Угорщина, Туреччина, Греція, Болгарія.

Також в’їзд вакцинованих CoronaVac дозволений на португальські атлантичні острова Мадейра. При в’їзді необхідно показувати роздруковане міжнародне свідоцтво про вакцинацію англійською мовою.

Є також країни, у які українців пускають без результатів тестів та підтверджень вакцинації. Йдеться про такі країни:

Албанія;

Болгарія;

Єгипет;

Сербія;

США;

Чорногорія.

Однак на цьому ж сайті МОЗ в окремій інфографіці зазначено, що для в’їзду в Єгипет необхідно надавати результат ПЛР-тесту. На сайті посольства США зазначено, що перед вильотом в країну туристи повинні надавати авіакомпаніям негативні результати тесту на COVID-19.

Отож, напередодні вильоту варто перевіряти інформацію щодо в’їзду в посольстві необхідної країни.

«Ракурс» повідомляв, що 1 липня в Україні почалося бета-тестування COVID-сертифікатів для мандрівників. Долучитися до тестування можуть люди, які вже отримали дві дози вакцини.

В ЄС з 1 липня запрацювала система цифрових сертифікатів COVID-19. Вона дозволяє громадянам і резидентам ЄС безперешкодно пересуватися по всій території союзу Євросоюзу і Шенгенської зони.