Вакцину Sinovac в Туреччині готові колоти тричі — деталі, фото — lb.ua

https://racurs.ua/ua/n157003-vakcynu-sinovac-v-turechchyni-gotovi-koloty-trychi-detali.html

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Із 1 липня у Туреччині дозволили вводити третю дозу вакцини Sinovac — медикам та громадянам старше за 50 років.

Після неї в організмі спостерігається 10−20-кратне збільшення кількості антитіл, повідомив декан медичного факультету Стамбульського університету професор Туфан Тюкек.

Оприлюднено результати другого етапу дослідження ефекту введення третьої дози Sіnovac. Результати досить високі, адже через 10 днів після вакцинації спостерігається збільшення антитіл у 10−20 разів, — написав професор у Твіттер.

Вакцинація від коронавірусу в Туреччині почалася 14 січня 2021 року. В країні наразі схвалені вакцини Pfizer/BioNTech та Sinovac.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган отримав три щеплення від коронавірусу. Він пояснив, що таким чином встановив, наскільки збільшилася кількість антитіл в крові.

Перше щеплення президент Туреччини отримав 14 січня, коли в країні починалася вакцинація, тоді вакцинували китайською вакциною Sinovac. Друге щеплення він отримав 11 лютого, третє — 10 березня.

Раніше міністр охорони здоров’я Фахреттін Коджа вказував на те, що рекомендовано «дозу-нагадування» вводити принаймні через шість місяців після проходження вакцинації від коронавірусу, тобто після двох щеплень.