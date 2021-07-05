Вакцину Sinovac в Турции готовы колоть три раза, фото — lb.ua

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С 1 июля в Турции разрешили вводить третью дозу вакцины Sinovac — медикам и гражданам старше 50 лет.

После нее в организме наблюдается 10−20-кратное увеличение количества антител, сообщил декан медицинского факультета Стамбульского университета профессор Туфан Тюкек.

Обнародованы результаты второго этапа исследования эффекта введения третьей дозы Sіnovac. Результаты достаточно высокие, ведь через 10 дней после вакцинации наблюдается увеличение антител в 10−20 раз, — написал профессор в Твиттере.

Вакцинация от коронавируса в Турции началась 14 января 2021 года. В стране пока одобрены вакцины Pfizer/BioNTech и Sinovac.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган получил три прививки от коронавируса. Он пояснил, что таким образом установил, насколько увеличилось количество антител в крови. Первую прививку президент Турции получил 14 января, когда в стране начиналась вакцинация, тогда вакцинировали китайской вакциной Sinovac. Вторую прививку он получил 11 февраля, третью — 10 марта.

Ранее министр здравоохранения Фахреттин Коджа указывал на то, что рекомендованную «дозу-напоминание» можно вводить по крайней мере через шесть месяцев после прохождения вакцинации от коронавируса, то есть после двух прививок.